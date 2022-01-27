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Американский военный Дейли потребовал от США уступить России в вопросе НАТО и Украины

Политика
Американский военный Дейли потребовал от США уступить России в вопросе НАТО и Украины
pixabay.com

Вашингтон, 27 января. США должны уступить России в вопросе Грузии и Украины. Такого мнения придерживается американский генерал-лейтенант в отставке Дейл Дейли.

Он написал статью для National Interest. Военный призвал Белый дом заверить Россию, что Грузия и Украина не вступят в НАТО.

«Эти страны не имеют права сами вступать в НАТО, их членство возможно только по приглашению. Для интересов западной безопасности нет необходимости, чтобы они стали членами Альянса. Западу не нужно делать им двусмысленные намеки, чтобы Россия почувствовала, что отношения с ними равносильны членству в блоке», — написал Дейл Дейли.

Ранее заместитель председателя Совета безопасность России Дмитрий Медведев предупредил о возможном размещении сил НАТО на Украине. Киев может прикрыться двусторонними соглашениями с одной из стран Альянса.

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