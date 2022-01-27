Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 10:00
09:59
Экономика
Рост ипотечных ставок может привести к падению спроса на новые квартиры
09:58
Происшествия
Браконьер ответит в суде за незаконную ловлю рыбы на 540 тыс. рублей в ЯНАО
09:54
Общество
Ученые из Университета Либиха указали на пользу яда пауков для сельского хозяйства
09:54
Происшествия
ФАН публикует видео с места смертельной аварии в Красноярском крае
09:54
Происшествия
В Москве пациентка частного медцентра умерла от анафилактического шока
09:53
Общество
Harper's Bazaar объяснил, почему некоторые продукты нужно есть только теплыми
09:52
Общество
Заявок в 10 раз больше: в Самарскую область завезли детскую вакцину от COVID-19
09:48
Общество
Мечтающая стать мамой Макеева призналась, что работает как лошадь
09:47
Общество
Диетолог Гинзбург посоветовал завтракать яйцами во избежание стресса
09:47
Политика
Как Россия может отреагировать на перевооружение ВСУ, обсудят в «Патриоте»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ученые из университета Глазго предположили, что воду на Землю принес солнечный ветер

Наука
Ученые из университета Глазго предположили, что воду на Землю принес солнечный ветер
Telegram  /  Роскосмос

Глазго, 27 января. Воду на Землю мог принести солнечный ветер, который перемещает космическую пыль, такую теорию выдвинули ученые из университета Глазго.

По версии исследователей, солнечный ветер таким же образом переносил воду и на другие космические объекты, однако только на Земле оказались подходящие условия для сохранения влаги в виде льда и жидкости. Для этого нужны определенные температура и атмосферное давление. В солнечном ветре также много ионов водорода, которые сталкиваясь с кислородом в атмосфере, превращаются в воду.

На Землю из космоса могут попасть бактерии, однако их влияние на человека зависит от множества факторов. Для их адаптации на планете потребуется много времени, и им придется преодолеть высокие температуры при прохождении атмосферы.

Эксперты Роскосмоса разрабатывают проект для снабжения Земли электроэнергией из космоса. Космическая электростанция будет снабжать энергией труднодоступные места на планете и другие объекты вне планеты в случае аварийных ситуаций, пишет издание «Ридус».

Вернуться назад
Все новости / Наука / Ученые из университета Глазго предположили, что воду на Землю принес солнечный ветер
космос земля солнечный ветер
Комментировать