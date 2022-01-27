Ученые из университета Глазго предположили, что воду на Землю принес солнечный ветер

Глазго, 27 января. Воду на Землю мог принести солнечный ветер, который перемещает космическую пыль, такую теорию выдвинули ученые из университета Глазго.

По версии исследователей, солнечный ветер таким же образом переносил воду и на другие космические объекты, однако только на Земле оказались подходящие условия для сохранения влаги в виде льда и жидкости. Для этого нужны определенные температура и атмосферное давление. В солнечном ветре также много ионов водорода, которые сталкиваясь с кислородом в атмосфере, превращаются в воду.

На Землю из космоса могут попасть бактерии, однако их влияние на человека зависит от множества факторов. Для их адаптации на планете потребуется много времени, и им придется преодолеть высокие температуры при прохождении атмосферы.

Эксперты Роскосмоса разрабатывают проект для снабжения Земли электроэнергией из космоса. Космическая электростанция будет снабжать энергией труднодоступные места на планете и другие объекты вне планеты в случае аварийных ситуаций, пишет издание «Ридус».