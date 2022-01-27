Украина нужна НАТО и США только как фактор нестабильности на юго-западных границах России. Такое мнение ФАН высказал лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Размещение НАТО на Украине

Страны НАТО не будут размещать войска на Украине. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО не будет размещать боевые части на Украине», — сказал он.

Федеральное агентство новостей /

Говоря о переговорах по гарантиям безопасности, генсек НАТО отметил, что Альянс готов обсудить с Россией «контроль над вооружением, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, имеющие отношение к европейской безопасности». Но военно-политический блок не пойдет на компромисс по фундаментальным принципам.

Фактор нестабильности

Как отметил Александр Матюшин, НАТО никогда не собиралась участвовать в прямом конфликте с Россией, всегда стараясь использовать для этого «марионеток». Так было в случае с грузинской армией в Абхазии и Южной Осетии, ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) — в Сирии, ВСУ и добровольческими батальонами — в Донбассе.

«Само же обещание вступления Украины в НАТО — опять-таки является некой «морковкой», которую держат перед глазами условной «лошади» под названием Украина. Украина нужна НАТО и США только как фактор нестабильности на юго-западных границах России. И НАТО, особенно в лице «молодой Европы», будет накачивать Украину вооружением, но своих солдат воевать за ее идеалы не пошлет, разве только в качестве советников и инструкторов. И об этом стоит помнить всем без исключения украинским политикам, думающим, что Европа за них заступится», — пояснил Александр Матюшин.

Prt Scr youtube.com / Звезда ДНР

Он заметил, что совершенствование оружия массового поражения сделало невозможным глобальные войны и столкновения крупных военно-политических блоков — теперь они похожи на серии межнациональных и межцивилизационных войн. Матюшин заметил, что Украина должна помнить опыт Грузии в августе 2008 года.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

1 Организация запрещена на территории России.