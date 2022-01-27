Цюрихский университет разработал инструмент для прогноза развития постковидного синдрома

Женева, 27 января. Исследователи из Цюрихского университета разработали инструмент, способный предсказать развитие постковидного синдрома (длительного COVID-19), сопровождающегося потерей обоняния, вкуса и «туманом» в голове.

Пандемия коронавируса продолжается третий год. Несмотря на это, ученые до сих пор не могут сказать наверняка, почему у некоторых переболевших симптомы COVID-19 наблюдаются даже после выздоровления. В ходе нового исследования специалисты из Цюрихского университета изучили истории болезни 175 человек с COVID-19 и 40 здоровых людей.

Таким способом ученым удалось выяснить, что постковидный синдром характерен для тех, у кого во время болезни вырабатывается меньше антител IgM и IgG3. К тому же с такой проблемой чаще всего сталкиваются пожилые мужчины и женщины, а также те, кто страдают заболеваниями легких.

Омикрон-штамм может стать последним вариантом коронавируса, циркулирующего среди людей, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Подобное медик объяснил появлением коллективного иммунитета. Коронавирус может начать распространяться среди животных, в частности среди представителей семейства кошачьих и грызунов, добавил иммунолог.