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Цюрихский университет разработал инструмент для прогноза развития постковидного синдрома

  /   Обновлено: 27 января 2022 09:25
Наука
Цюрихский университет разработал инструмент для прогноза развития постковидного синдрома
pexels.com  /  Artem Podrez

Женева, 27 января. Исследователи из Цюрихского университета разработали инструмент, способный предсказать развитие постковидного синдрома (длительного COVID-19), сопровождающегося потерей обоняния, вкуса и «туманом» в голове.

Пандемия коронавируса продолжается третий год. Несмотря на это, ученые до сих пор не могут сказать наверняка, почему у некоторых переболевших симптомы COVID-19 наблюдаются даже после выздоровления. В ходе нового исследования специалисты из Цюрихского университета изучили истории болезни 175 человек с COVID-19 и 40 здоровых людей.

Таким способом ученым удалось выяснить, что постковидный синдром характерен для тех, у кого во время болезни вырабатывается меньше антител IgM и IgG3. К тому же с такой проблемой чаще всего сталкиваются пожилые мужчины и женщины, а также те, кто страдают заболеваниями легких.

Омикрон-штамм может стать последним вариантом коронавируса, циркулирующего среди людей, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Подобное медик объяснил появлением коллективного иммунитета. Коронавирус может начать распространяться среди животных, в частности среди представителей семейства кошачьих и грызунов, добавил иммунолог.

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ученые исследование коронавирус
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