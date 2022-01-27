В Саранске потушили пожар в многоэтажке

Саранск, 27 января. Сигнал о пожаре в квартире многоэтажного дома сотрудники МЧС России по Мордовии получили накануне поздно вечером.

Прибывшая на место ЧП бригада пожарных проникла в горящую квартиру и быстро справилась с огнем, не дав ему охватить соседние квартиры, сообщают «Известия Мордовии». При этом одному человеку потребовалась медицинская помощь.

Ранее ФАН сообщал о двух пожарах в Мордовии, которые сотрудники регионального МЧС России потушили в течение одной ночи. Из-за короткого замыкания загорелся жилой дом в Ялге, а в селе Дубитель Зубово-Полянского района горел двухэтажный дом барачного типа. В обоих инцидентах никто не пострадал.