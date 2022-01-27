Принц Уильям посвятил в рыцари актера Дэвида Суше, который сыграл Эркюля Пуаро

Лондон, 27 января. Британский актер Дэвид Суше, известный многим зрителям по роли детектива Эркюля Пуаро из сериала «Пуаро Агаты Кристи», получил рыцарский титул. Церемонию посвящения провел внук Елизаветы II принц Уильям.

Суше стал рыцарем после мероприятия, прошедшего в Виндзорском замке. Актер приехал на церемонию в сопровождении своей супруги Шейлы Феррис. Принц Уильям наделил исполнителя роли Пуаро почетным титулом в качестве признания заслуг Суше в драматическом искусстве и благотворительности, передает Daily Mail.

Церемония посвящения актера в рыцари должна была состояться еще в декабре, но ее пришлось перенести. Причиной изменения даты стал обнаруженный у Суше коронавирус.

Сериал «Пуаро Агаты Кристи», принесший известность артисту, снимался с 1989 по 2013 год. Актер сыграл бельгийского детектива с запоминающимися усиками в 70 эпизодах.

Ранее рыцарский титул получил пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. Гонщика приобщил к ордену сын королевы принц Чарльз.