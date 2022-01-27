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Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара

Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
pixabay.com/PD

Москва, 27 января. Позиции рубля ослабли к доллару на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов увеличился на 10 копеек и составил 79,52 рубля. При этом курс европейской валюты продемонстрировал снижение — он сократился на 11 копеек и оказался на отметке 89,29 рубля.

Накануне Центральный банк РФ повысил курсы доллара и евро. Стоимость американской валюты поднялась на 30,15 копейки и достигла 78,94 рубля. Европейская валюта подорожала на 22,25 копейки и оказалась на уровне 89,15 рубля за единицу.

Геополитическая повестка вокруг ситуации на Украине является одной из причин падения курса рубля. При негативном сценарии доллар способен взлететь до 85–90 рублей, спрогнозировал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

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