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Североатлантический альянс задумался о создании боевого подразделения в Словакии

Армия
Североатлантический альянс задумался о создании боевого подразделения в Словакии
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 января. Государства, входящие в НАТО, задумались о возможности создать боевое подразделение в Словакии. Однако пока комментариев от официальных лиц не было.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Вашингтон вместе с союзниками обсуждал размещение дополнительных сил на восточном фланге военного блока до «потенциальной» эскалации вокруг Украины.

«Союзники по НАТО рассматривают возможность создания новых боевых подразделений из тысячи человек в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии», — говорится в сообщении телеканала Sky News.

Новые подразделения, по данным медиа, будут похожи на те, что есть в Прибалтике и Польше.

В последнее время западные страны и Украина заявляют об «агрессивных действиях» со стороны России. Москва все голословные обвинения отвергает. В МИД России отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Украине защититься от РФ смешно и опасно одновременно.

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украина нато военная база
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