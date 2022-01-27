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Политолог Карасев: «Если Вашингтон не понимает по-хорошему — будет по-плохому»
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Политика
Политолог Карасев: «Если Вашингтон не понимает по-хорошему — будет по-плохому»
Федеральное агентство новостей  / 

Нежелание США и НАТО выполнять российские требования о гарантиях безопасности могут обернуться развалом Североатлантического альянса. Если Вашингтон не понимает по-хорошему — будет по-плохому, считают опрошенные ФАН политологи и журналисты.

Неприемлемые требования

Ответ Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности не содержит «больших уступок». Об этом сообщает агентство DPA.

Политолог Карасев: «Если Вашингтон не понимает по-хорошему, будет по-плохому»
Global Look Press / NATO

В ответе НАТО на российские предложения говорится, что основные требования Москвы «неприемлемы».

Развал блока

Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заметил, что в этот раз НАТО не лукавит. Это не договоренности с Михаилом Горбачевым, которые были с легкостью нарушены.

«Только вот такая категоричная позиция может стоить блоку развалом. Хорватия уже заявила, что не пошлет своих солдат на войну с Россией. Германия хочет только улучшать свои взаимоотношения с нашей страной. Вывод один: из-за своей неспособности договариваться США могут остаться в гордом одиночестве», — заключил Антон Бредихин.

Политолог Карасев: «Если Вашингтон не понимает по-хорошему, будет по-плохому»
vk.com / Антон Бредихин

Политолог Владимир Карасев отметил, что со времен СССР с американцами и натовцами Россия не общалась языком ультиматумов. И это хорошо на самом деле, считает он.

«По-хорошему Вашингтон не понимает, значит, будем объяснять по-плохому. И покажите мне хоть одного американского сенатора, который готов к третьей мировой. Россия указала границы своего влияния. И это не только территории советской России, но и территории стран Варшавского договора. Настало время очередного раздела мира. Я б предложил провести встречу «большой тройки» по исторической традиции в Ливадийском дворце: Россия — Китай — США. И пусть мир подождет», — резюмировал Владимир Карасев.

Политолог Карасев: «Если Вашингтон не понимает по-хорошему, будет по-плохому»
Prt Scr youtube.com / Владимир Карасёв

Париж сожалеет, что Европейский союз не вступил в диалог с Россией, о чем лидер Пятой республики заявлял на днях. По словам Макрона, он вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель и ранее призывал партнеров начать устанавливать контакты с Москвой, однако остался неуслышанным.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

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Все новости / Политика / Политолог Карасев: «Если Вашингтон не понимает по-хорошему — будет по-плохому»
россия сша нато карасев бредихин
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