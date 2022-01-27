Политолог Третьяков: США могут убрать любого неугодного политика в Европе

Москва, 27 января. У США достаточно рычагов влияния, чтобы убрать любого неугодного им политика в Евросоюзе. Об этом рассказал декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ Виталий Третьяков.

Журналист издания «Украина.ру» поинтересовался у эксперта насколько возможна реализация цветных революций непосредственно в Европе. По его мнению, подобный сценарий можно реализовать в слабых странах, но не в ЕС.

«У американцев достаточно рычагов влияния практически на весь политический класс всех европейских стран. Устранить неугодного политика, или его кабинет, или его правительство, или его администрацию они могут в любой европейской стране, что периодически они демонстрируют», — подчеркнул Третьяков.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Он вспомнил заявление немецкого адмирала, который в ходе своей речи произнес слова, расходящиеся с официальной позицией Запада, и США в частности. Сразу после этого он лишился поста якобы «по собственному желанию». Эксперт подчеркнул, что здесь прослеживается давление внешних сил, и скорее всего Вашингтона.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что США для провокации России могут применить на Украине ядерное вооружение. Он подчеркнул, что Вашингтон уже давно пытается вывести Москву на конфликт посредством Киева.