Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 09:59
09:58
Браконьер ответит в суде за незаконную ловлю рыбы на 540 тыс. рублей в ЯНАО
09:54
Общество
Ученые из Университета Либиха указали на пользу яда пауков для сельского хозяйства
09:54
Происшествия
ФАН публикует видео с места смертельной аварии в Красноярском крае
09:54
Происшествия
В Москве пациентка частного медцентра умерла от анафилактического шока
09:53
Общество
Harper's Bazaar объяснил, почему некоторые продукты нужно есть только теплыми
09:52
Общество
Заявок в 10 раз больше: в Самарскую область завезли детскую вакцину от COVID-19
09:48
Общество
Мечтающая стать мамой Макеева призналась, что работает как лошадь
09:47
Общество
Диетолог Гинзбург посоветовал завтракать яйцами во избежание стресса
09:47
Политика
Как Россия может отреагировать на перевооружение ВСУ, обсудят в «Патриоте»
09:46
Экономика
ПФР напомнил о возможности получить выплату в 30 тысяч рублей для беременных
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экс-депутат Рады Мураев призвал Зеленского следить за словами для избежания войны

Политика
Экс-депутат Рады Мураев призвал Зеленского следить за словами для избежания войны
wikipedia.org  /  tov_sergeant / CC0

Киев, 27 января. Президенту Украины Владимиру Зеленскому для недопущения вооруженного конфликта необходимо быть осторожным в своих заявлениях. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

Политик на своей странице в Facebook написал, что Зеленский допустил ошибку и посеял панику, заявив о вероятной «оккупации» Харькова. По его словам, необдуманное высказывание главы государства уже остановило работу ряда застройщиков в городе, которые замораживают работы.

Мураев также заявил, что перспектива начала военных действий на Украине маловероятна. По его словам, если правительство страны поступит правильно, то войны в ближайшее время не будет.

Ранее Мураев предположил, что обвинения Лондона в его адрес могут быть связаны с чьим-то намерением «закрыть еще один независимый телеканал» в стране. Он напомнил, что находится под российскими санкциями с 2018 года

Вернуться назад
Все новости / Политика / Экс-депутат Рады Мураев призвал Зеленского следить за словами для избежания войны
украина зеленский харьков мураев
Комментировать