Экс-депутат Рады Мураев призвал Зеленского следить за словами для избежания войны

Киев, 27 января. Президенту Украины Владимиру Зеленскому для недопущения вооруженного конфликта необходимо быть осторожным в своих заявлениях. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

Политик на своей странице в Facebook написал, что Зеленский допустил ошибку и посеял панику, заявив о вероятной «оккупации» Харькова. По его словам, необдуманное высказывание главы государства уже остановило работу ряда застройщиков в городе, которые замораживают работы.

Мураев также заявил, что перспектива начала военных действий на Украине маловероятна. По его словам, если правительство страны поступит правильно, то войны в ближайшее время не будет.

Ранее Мураев предположил, что обвинения Лондона в его адрес могут быть связаны с чьим-то намерением «закрыть еще один независимый телеканал» в стране. Он напомнил, что находится под российскими санкциями с 2018 года