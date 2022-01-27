Володин заявил о попытках Запада переписать историю

Москва, 27 января. Западные страны пытаются переписать историю, а также перечеркнуть подвиг народа во Второй мировой войне. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале он напомнил, что 27 января является днем, когда Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Володин отметил, что подвиг жителей города является примером мужества, стойкости, любви к Родине.

«Сегодня мы с вами видим попытки Запада переписать историю, перечеркнуть подвиг народа. Необходимо помнить о тех, кого нет с нами, чтить и уважать живых, сделать все, чтобы не допустить повторения такой трагедии», — написал спикер.

Ранее телеведущий и журналист Владимир Соловьев заявил, что Запад продолжает нагнетать истерию вокруг России. Однако, по его словам, это делать бессмысленно.