Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 09:58
09:58
Происшествия
Браконьер ответит в суде за незаконную ловлю рыбы на 540 тыс. рублей в ЯНАО
09:54
Общество
Ученые из Университета Либиха указали на пользу яда пауков для сельского хозяйства
09:54
Происшествия
ФАН публикует видео с места смертельной аварии в Красноярском крае
09:54
Происшествия
В Москве пациентка частного медцентра умерла от анафилактического шока
09:53
Общество
Harper's Bazaar объяснил, почему некоторые продукты нужно есть только теплыми
09:52
Общество
Заявок в 10 раз больше: в Самарскую область завезли детскую вакцину от COVID-19
09:48
Общество
Мечтающая стать мамой Макеева призналась, что работает как лошадь
09:47
Общество
Диетолог Гинзбург посоветовал завтракать яйцами во избежание стресса
09:47
Политика
Как Россия может отреагировать на перевооружение ВСУ, обсудят в «Патриоте»
09:46
Экономика
ПФР напомнил о возможности получить выплату в 30 тысяч рублей для беременных
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Володин заявил о попытках Запада переписать историю

  /   Обновлено: 27 января 2022 08:49
Политика
Володин заявил о попытках Запада переписать историю
politexpert.net  /  politexpert.net

Москва, 27 января. Западные страны пытаются переписать историю, а также перечеркнуть подвиг народа во Второй мировой войне. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале он напомнил, что 27 января является днем, когда Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Володин отметил, что подвиг жителей города является примером мужества, стойкости, любви к Родине.

«Сегодня мы с вами видим попытки Запада переписать историю, перечеркнуть подвиг народа. Необходимо помнить о тех, кого нет с нами, чтить и уважать живых, сделать все, чтобы не допустить повторения такой трагедии», — написал спикер.

Ранее телеведущий и журналист Владимир Соловьев заявил, что Запад продолжает нагнетать истерию вокруг России. Однако, по его словам, это делать бессмысленно.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Володин заявил о попытках Запада переписать историю
Вячеслав Володин блокада ленинграда попытки переписать историю
Комментировать