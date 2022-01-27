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Обнаруженный в ЮАР новый коронавирус может проникнуть в человеческую популяцию

Общество
Обнаруженный в ЮАР новый коронавирус может проникнуть в человеческую популяцию
Global Look Press  /  Leandro Ferreira/Keystone Press Agency

Москва, 27 января. Китайские ученые сообщили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР. Они указали на опасность вируса.

Специалисты отметили, что для взаимодействия с организмом человека вирусу необходима определенная мутация. В настоящий момент этот тип коронавируса угрожает только летучим мышам, однако есть риск проникновения в человеческую популяцию.

Эксперты призвали тщательно отслеживать распространение NeoCoV. При этом они подчеркнули, что природа вируса по-прежнему остается загадкой, пишет bioRxiv.

Новый тип коронавируса, из-за которого началась пандемия, выявили в 2019 году в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась по всему миру, и уже два года государства борются с вирусом. Летом 2020 года Россия создала первую в мире вакцину против инфекции.

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инфекция мутация коронавирус
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