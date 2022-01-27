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Козак: Донбасс для выполнения Минских соглашений «бьется как рыба об лед»

  /   Обновлено: 27 января 2022 08:51
Политика
Козак: Донбасс для выполнения Минских соглашений «бьется как рыба об лед»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 27 января. Республики Донбасса «бьются как рыба об лед», стараясь выполнить Минские соглашения. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Он отметил, что Россию часто призывают повлиять на ЛНР и ДНР, чтобы они начали выполнять соглашения. Козак отметил, что Москва готова повлиять, однако сначала нужно объяснить, что конкретно они не выполняют.

«Донбасс как рыба об лед бьется, чтобы выполнить, есть масса всяких содержательных инициатив», — указал Козак.

Замглавы администрации президента РФ отметил, что ЛДНР предлагают дорожные карты, проекты законов, предложения по обмену и перемирию, предложения по открытию новых контрольно-пропускных пунктов. Однако все инициативы республик игнорируются Киевом — только потому, что они исходят от Донбасса, указал Козак.

Ранее Козак назвал бессмысленным давление Запада на Украину. Киеву нужно самостоятельно понять необходимость завершения конфликта в Донбассе, считает он.

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украина донбасс минские соглашения козак
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