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Политолог Третьяков: США скатываются с трона мирового гегемона

Политика
Политолог Третьяков: США скатываются с трона мирового гегемона
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 января. Соединенные Штаты Америки уже теряют свои прежние позиции и больше не являются мировым гегемоном. Об этом рассказал декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ Виталий Третьяков.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что Вашингтон всегда в мировой политике вел себя агрессивно и душил своих конкурентов. Сейчас, по его мнению, ситуация изменилась.

«США, как известно, сходят с трона и даже скатываются или сползают с трона мирового гегемона, к чему они привыкли. Это им не может не нравиться», — отметил политолог.

Политолог Третьяков: США скатываются с трона мирового гегемона
Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что это мнение не сможет поменять ни один глава государства. Ни президент США Джо Байден, ни его предшественник Дональд Трамп не были и не являются единоличными лидерами в стране. Они могут пытаться вывести Белый дом из этого кризиса, но кардинальные шаги им не дадут сделать остальные власти.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что положение дел осложнится в случае отказа США в предоставлении России гарантий безопасности. Однако он не стал рассказывать, какие действия может предпринять Москва при таком развитии событий.

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сша байден виталий третьяков
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