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МИД Китая напомнил США о необходимости вернуться к минским договоренностям по Украине

Политика
МИД Китая напомнил США о необходимости вернуться к минским договоренностям по Украине
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Пекин, 27 января. Для решения украинского вопроса необходимо вернуться к исходной точке — минским договоренностям, заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава МИД КНР Ван И.

Телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялся в четверг, 27 января. Ван И заявил коллеге, что вернуться к соблюдению минских договоренностей необходимо.

«Для решения украинского вопроса необходимо вернуться к минским договоренностям, это исходная точка, — приводит высказывание Ван И официальный сайт МИД Китая.

Ранее политолог Александр Рар призвал Францию и Германию «не проспать» конфликт на Украине. По его словам, в Германии очень надеются на то, что конфликт на Украине удастся решить мирным путем.

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украина сша китай минские договоренности
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