Москва, 27 января. В ближайшем будущем Польшу ожидает участь, с которой ранее столкнулась Украина. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Один из читателей издания «Украина.ру» поинтересовался у эксперта, ждет ли польское государство четвертый раздел. Он отметил, что их уже было пять.

«Так что сейчас может быть только шестой раздел Польши. Теоретическая вероятность существует, но, думаю, что она минимальна. Потому что сейчас ни Россия, ни Германия не находятся в том состоянии, чтобы, во-первых, желать подобного раздела, а во-вторых, чтобы он для них что-то решал. С Польшей сейчас обойдутся значительно хуже. С ней произойдет то же самое, что произошло с Украиной. Ее просто обойдут, политически, экономически, финансово обойдут, и оставят прозябать на обочине истории», — подчеркнул Ищенко.

ПолитРоссия

Он добавил, что сейчас поляки у себя принимают украинцев на работу. В будущем уже жители Польши поедут на клубнику или на картошку в Белоруссию или Германию.

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