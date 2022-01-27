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Политолог Ищенко предрек Польше судьбу Украины

Политика
Политолог Ищенко предрек Польше судьбу Украины
ИА Политика Сегодня

Москва, 27 января. В ближайшем будущем Польшу ожидает участь, с которой ранее столкнулась Украина. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Один из читателей издания «Украина.ру» поинтересовался у эксперта, ждет ли польское государство четвертый раздел. Он отметил, что их уже было пять.

«Так что сейчас может быть только шестой раздел Польши. Теоретическая вероятность существует, но, думаю, что она минимальна. Потому что сейчас ни Россия, ни Германия не находятся в том состоянии, чтобы, во-первых, желать подобного раздела, а во-вторых, чтобы он для них что-то решал. С Польшей сейчас обойдутся значительно хуже. С ней произойдет то же самое, что произошло с Украиной. Ее просто обойдут, политически, экономически, финансово обойдут, и оставят прозябать на обочине истории», — подчеркнул Ищенко.

Политолог Ищенко предрек Польше судьбу Украины
ПолитРоссия

Он добавил, что сейчас поляки у себя принимают украинцев на работу. В будущем уже жители Польши поедут на клубнику или на картошку в Белоруссию или Германию.

Ранее главный редактор интернет издания «World Economy» Александр Сосновский заявил, что попытка ударить по Калининграду силами Литвы и Польши закончится для Вашингтона неприятным сюрпризом со стороны Германии. Больше половины немцев встанет под ружье и бросится отбивать атаку НАТО.

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Все новости / Политика / Политолог Ищенко предрек Польше судьбу Украины
украина польша ищенко
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