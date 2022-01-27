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Грызлов: Украина вновь игнорирует предложения ЛДНР по мирному урегулированию

Политика
Грызлов: Украина вновь игнорирует предложения ЛДНР по мирному урегулированию
gryzlov.ru

Москва, 27 января. Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

Дипломат заявил журналистам, что во время заседания контактной группы и ранее в рабочих группах Киев в очередной раз не представил свою позицию по «дорожной карте», нацеленной на всеобъемлющее политическое урегулирование. Инициативу вынесли представители Донецка и Луганска в октябре 2020 года.

Грызлов отметил, что украинская сторона проигнорировала предложение ЛНР и ДНР и не допускает диалог Киева и Донбасса по политическому урегулированию, предусмотренный Минскими соглашениями. Он подчеркнул, что наблюдается нескрываемый саботаж переговоров со стороны Украины.

Ранее разведка ДНР сообщила о признаках подготовки подразделений ВСУ к наступлению в Донбассе. Об этом в понедельник рассказал замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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