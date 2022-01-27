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Пикантное фото Сергея Лазарева под водопадом спровоцировало бурную реакцию в Сети

  /   Обновлено: 27 января 2022 08:28
Шоу-бизнес
Пикантное фото Сергея Лазарева под водопадом спровоцировало бурную реакцию в Сети
Пресс-служба России-1

Москва, 27 января. Популярный певец Сергей Лазарев наслаждается жарким отдыхом в Коста-Рике. Он поделился с поклонниками пикантными кадрами, которые свели их с ума. Главный вопрос, который тревожил подписчиков, был ли исполнитель под водопадом в нижнем белье или нет.

Лазарев уже давно получил звание главного разбивателя женских сердец. Его фотографии всегда собирают огромное количество лайков и восторженных комментариев. Артиста любят не только за чувственное исполнение песен, но и за юмор.

Певец показал короткое видео, на котором сидит под водопадом. Брызги летят во все стороны, да и поза у Лазарева такая, что с трудом можно догадаться, одет он или нет. Этот вопрос вызвал бурную реакцию в Сети. Подписчики фактически провели «расследование», чтобы выяснить это. Но все попытки оказались тщетными. В итоге Лазарев, не сдержавшись, показал новое фото, которое вновь подтвердило сомнения поклонниц.

Пикантное фото Сергея Лазарева под водопадом спровоцировало бурную реакцию в Сети
instagram.com / prt scr / @lazarevsergey

«Главная интрига поста, судя по комментариям, оказалась в том, голый я под водопадом или нет. Ну что ж, оставим на фото эту загадку!» — написал 38-летний артист на своей странице в Instagram.

Интернет-пользователи оценили юмор исполнителя. Впрочем, никто из поклонников не обиделся на звезду, пожелавшего скрыть подробности фотосессии. Комментаторы оставили под постом сотни сообщений, в которых признали красоту мускулистого тела Лазарева.

Музыкант Игорь Саруханов ранее признался, что вновь стал холостяком. Артист рассказал о разводе с супругой и борьбе с увлечением алкоголем.

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фото лазарев соцсети
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