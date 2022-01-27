Политолог Ищенко: США могут устроить на Украине ядерную провокацию

Москва, 27 января. США для провокации России могут применить на Украине ядерное вооружение. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что Вашингтон уже давно пытается вывести Москву на конфликт посредством Киева. Кремль на это не ведется, а потому Белый дом может пойти на крайние меры.

«Американцы могут и ядерную провокацию устроить, сразу же. С учетом того, сколько самолетов летают на Украину, погрузить туда небольшой ядерный боезаряд, чтобы он там снес половину Печерска до Крещатика. Это не самая большая проблема. Также и активировать его — не самая большая проблема», — отметил политолог.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Он добавил, что после этого США заявят, ядерное оружие есть только у России. Соответственно, обвинять будут Москву. После такого весь коллективный Запад поведется, даже если будет понимать реальную ситуацию.

Ранее бывший советник правительства ФРГ Александр Рар заявил, что в Германии очень надеются на то, что конфликт на Украине удастся решить мирным путем. Аналогичной позиции придерживается и Франция.