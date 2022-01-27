Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 08:29
08:27
Шоу-бизнес
Пикантное фото Сергея Лазарева под водопадом спровоцировало бурную реакцию в Сети
08:25
Политика
Политолог Ищенко: США могут устроить на Украине ядерную провокацию
08:22
Общество
Первые случаи заражения «Омикроном» зафиксированы в Новосибирской области
08:16
Общество
Весы попадут в невероятный водоворот событий, а Скорпионов ждет денежный водопад: гороскоп на 27 января
08:15
Политика
Политолог Ищенко: Украина исчезнет как страна
08:15
Политика
Немецкий политолог Варвик призвал Запад «построить мост» к России
08:08
Армия
Российские военные завершили переброску истребителей Су-35 в Белоруссию
08:02
Общество
Биолог Баранова связала легкое течение COVID-19 при «Омикроне» с вакцинацией
08:00
Политика
Страна только выиграет: как скажутся на России «технологические санкции» США
07:57
Технологии
Функция приема оплаты картой может появиться на iPhone
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Ищенко: Украина исчезнет как страна

Политика
Политолог Ищенко: Украина исчезнет как страна
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 января. В ближайшем будущем Украина перестанет существовать как государство. Об этом рассказал российский политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что до 2014 года эта страна еще имела шансы исправить ситуацию и вернуться к нормальному уровню жизни. Однако государственный переворот перечеркнул эти возможности.

«Уже они, в принципе, констатируют, что страна исчезла. Поэтому им намекать не надо, они сами все прекрасно понимают. Вопрос заключается в том, как это будет юридически оформлено, и кто это оформит. Сейчас американцы пытаются организовать какую-то выдающуюся провокацию. Я думаю, что уже даже американцам понятно, что вся эта мелочевка Россией во внимание приниматься не будет», — подчеркнул Ищенко.

Политолог Ищенко: Украина исчезнет как страна
Новостное агентство «Харьков» /

Он добавил, что Вашингтон для успешной провокации должен использовать что-то гомерических масштабов. Даже применение химического оружия не принесет им результата.

Ранее научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в интервью для ФАН отметил, что заявление, будто ни один член Североатлантического альянса не готов отправить на Украину войска, вызывает сомнения. По его мнению, военных нет там только официально, но фактически они присутствуют.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Ищенко: Украина исчезнет как страна
украина сша ищенко
Комментировать