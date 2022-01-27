Политолог Ищенко: Украина исчезнет как страна

Москва, 27 января. В ближайшем будущем Украина перестанет существовать как государство. Об этом рассказал российский политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что до 2014 года эта страна еще имела шансы исправить ситуацию и вернуться к нормальному уровню жизни. Однако государственный переворот перечеркнул эти возможности.

«Уже они, в принципе, констатируют, что страна исчезла. Поэтому им намекать не надо, они сами все прекрасно понимают. Вопрос заключается в том, как это будет юридически оформлено, и кто это оформит. Сейчас американцы пытаются организовать какую-то выдающуюся провокацию. Я думаю, что уже даже американцам понятно, что вся эта мелочевка Россией во внимание приниматься не будет», — подчеркнул Ищенко.

Новостное агентство «Харьков» /

Он добавил, что Вашингтон для успешной провокации должен использовать что-то гомерических масштабов. Даже применение химического оружия не принесет им результата.

Ранее научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в интервью для ФАН отметил, что заявление, будто ни один член Североатлантического альянса не готов отправить на Украину войска, вызывает сомнения. По его мнению, военных нет там только официально, но фактически они присутствуют.