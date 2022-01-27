Немецкий политолог Варвик призвал Запад «построить мост» к России

Берлин, 27 января. Западные страны не могут игнорировать интересы России, поэтому им необходимо «построить мост» во взаимоотношениях. Соответствующее заявление сделал немецкий политолог Йоханнес Варвик.

Российская Федерация слишком сильна, чтобы Запад закрыл глаза на ее потребности. Варвик сообщил, что Европа и США должны сделать первый шаг, чтобы выйти из тупикового положения в отношениях с Москвой. Кроме того, политолог заявил, что для развития контактов сторонам необходим новый масштабный дискуссионный формат.

«В этом тупике Запад должен построить мост для России. В мире реальной политики Россия слишком сильна и имеет слишком большой потенциал для разрушений и хаоса, чтобы Запад мог просто игнорировать ее интересы», — добавил Варвик.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что ответ запада на инициативы России по гарантиям безопасности имеет однозначный отрицательный характер.