Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 08:29
08:27
Шоу-бизнес
Пикантное фото Сергея Лазарева под водопадом спровоцировало бурную реакцию в Сети
08:25
Политика
Политолог Ищенко: США могут устроить на Украине ядерную провокацию
08:22
Общество
Первые случаи заражения «Омикроном» зафиксированы в Новосибирской области
08:16
Общество
Весы попадут в невероятный водоворот событий, а Скорпионов ждет денежный водопад: гороскоп на 27 января
08:15
Политика
Политолог Ищенко: Украина исчезнет как страна
08:15
Политика
Немецкий политолог Варвик призвал Запад «построить мост» к России
08:08
Армия
Российские военные завершили переброску истребителей Су-35 в Белоруссию
08:02
Общество
Биолог Баранова связала легкое течение COVID-19 при «Омикроне» с вакцинацией
08:00
Политика
Страна только выиграет: как скажутся на России «технологические санкции» США
07:57
Технологии
Функция приема оплаты картой может появиться на iPhone
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Немецкий политолог Варвик призвал Запад «построить мост» к России

Политика
Немецкий политолог Варвик призвал Запад «построить мост» к России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Берлин, 27 января. Западные страны не могут игнорировать интересы России, поэтому им необходимо «построить мост» во взаимоотношениях. Соответствующее заявление сделал немецкий политолог Йоханнес Варвик.

Российская Федерация слишком сильна, чтобы Запад закрыл глаза на ее потребности. Варвик сообщил, что Европа и США должны сделать первый шаг, чтобы выйти из тупикового положения в отношениях с Москвой. Кроме того, политолог заявил, что для развития контактов сторонам необходим новый масштабный дискуссионный формат.

«В этом тупике Запад должен построить мост для России. В мире реальной политики Россия слишком сильна и имеет слишком большой потенциал для разрушений и хаоса, чтобы Запад мог просто игнорировать ее интересы», — добавил Варвик.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что ответ запада на инициативы России по гарантиям безопасности имеет однозначный отрицательный характер.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Немецкий политолог Варвик призвал Запад «построить мост» к России
запад отношения Йоханнес Варвик
Комментировать