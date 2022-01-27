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Российские военные завершили переброску истребителей Су-35 в Белоруссию

Армия
Российские военные завершили переброску истребителей Су-35 в Белоруссию
minpromtorg.gov.ru  /  пресс-служба Минпромторга

Минск, 27 января. Минобороны России сообщило о завершении перебазирования истребителей Су-35 в Белоруссию в рамках проверки.

Отмечается, что во время передислокации экипажам пришлось выполнить две промежуточные посадки на аэродромах Центрального военного округа.

«Многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на белорусские аэродромы. Экипажи преодолели расстояние около 8000 километров», — поведали в ведомстве.

Истребители Су-35С заступят на боевое дежурство в рамках проверки единой системы ПВО Союзного государства после того, как ознакомятся с маршрутами полетов в воздушном пространстве над территорией республики.

Москва и Минск проводят внезапные маневры по проверке сил и средств реагирования Союзного государства. Накануне российские десантники прибыли на территорию Белоруссии.

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