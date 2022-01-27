Функция приема оплаты картой может появиться на iPhone

Купертино, 27 января. Корпорация Apple планирует добавить в смартфоны iPhone функцию бесконтактного приема платежей. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство со ссылкой на источники информирует, что работа над данной функцией идет с 2020 года. Предположительно, для ее работы будет задействована технология NFC — сейчас она используется только для бесконтактной оплаты покупок.

Bloomberg отмечает, что компания может представить новую функцию уже через несколько месяцев. Она будет презентована вместе с обновлением операционной системы iOS. Информация о том, будет ли новая опция доступна всем пользователям или только предпринимателям, пока не приводится.

Ранее сообщалось, что Apple планирует отказаться от слотов для SIM-карт в новых iPhone. Заменой физических карт станут цифровые аналоги от операторов связи.