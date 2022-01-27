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Путин не планирует в этом году принимать участие в Мюнхенской конференции

Политика
Путин не планирует в этом году принимать участие в Мюнхенской конференции
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 27 января. В планах президента России Владимира Путина отсутствует участие в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мюнхенскую конференцию по безопасности впервые за два года планируют провести в очном формате 18-20 февраля. На вопрос, есть ли в графике президента участие в этом мероприятии, Песков ответил отрицательно, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин созвонился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран обсудили российские предложения по гарантиям безопасности для США и НАТО и подтвердили свой настрой на активизацию взаимовыгодного партнерства России и Турции.

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