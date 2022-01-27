Экстрасенс Рзаев предсказал стихийные бедствия и экономические катаклизмы до 2030 года

Москва, 27 января. Финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев перечислил катастрофы и катаклизмы, которые должны произойти до 2030 года. Прогнозом на ближайшие годы экстрасенс поделился в соцсети Instagram.

Текущий и следующий годы станут годами наводнений и связанных с водой стихийных бедствий, предупреждает экстрасенс. После 2022 года в мире начнется масштабный кризис. В Турции, Иране, Ираке и Израиле пройдет волна ураганов и землетрясений, прогнозирует Рзаев.

В Северной Корее может случиться военный конфликт, считает эзотерик. В 2022 и 2023 годах экстрасенс прогнозирует военные столкновения на воде, которые вызовут долгие обсуждения.

В 2023 году у одного из мировых лидеров ухудшится здоровье, предупредил Рзаев. Однако экстрасенс не стал раскрывать его имя. Кроме того, Рзаев предсказал смерть знаменитости и экономические катаклизмы, сообщает «Слово и дело».

«В 2023 год курс доллара повысится, возможно, это даже начнется во второй половине 2022 года. После 2022 года будут слышны голоса из улиц, народ будет в панике. Последнее десятилетие, наибольший рост смертности и болезней, на это есть причина. До 2030 года ничего хорошего не ожидается», — поделился предсказанием экстрасенс.

Известный французский провидец и астролог Нострадамус ранее предсказал природные катаклизмы и крах мировой экономики в 2022 году. Природа, к которой люди веками относились с пренебрежением и пользовались ее дарами, взбунтуется. Мощный ураган накроет европейские государства. Основной удар придется на Францию, которая еще долго будет восстанавливаться после природного катаклизма, предупредил Нострадамус.