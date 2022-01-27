Пережившая пожар Марина Хлебникова планирует записать новые песни

Москва, 27 января. Знаменитая певица Марина Хлебникова рассказала о жизни после пожара в квартире и госпитализации. Артистка с сожалением отметила, что работать пока не сможет, но планирует выпустить пару песен.

Артистка, несмотря на трагедию, старается оставаться позитивной, чтобы поскорее поправиться. В голове у нее грандиозные планы по возвращению на сцену, но пока работу она поставила на паузу.

Хлебникова уточнила, что попробовала поработать в студии. По ее словам, голос и связки у нее в хорошем состоянии. Это позволит записать ей новые песни. Артистка сообщила, что готовит две композиции, которые будут сперва представлены на цифровых носителях, а потом исполнительница споет их вживую.

«Когда на сцену пойду, прямо загадывать не хочу», — заявила артистка в разговоре с ведущими радио «Ретро FM».

Пожар в московской квартире знаменитости произошел в середине ноября. Артистка серьезно пострадала и получила многочисленные ожоги. Певица провела в больнице, где восстанавливалась после трагедии, почти два месяца. Звезды выписали 11 января.