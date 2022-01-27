Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 08:28
08:27
Шоу-бизнес
Пикантное фото Сергея Лазарева под водопадом спровоцировало бурную реакцию в Сети
08:25
Политика
Политолог Ищенко: США могут устроить на Украине ядерную провокацию
08:22
Общество
Первые случаи заражения «Омикроном» зафиксированы в Новосибирской области
08:16
Общество
Весы попадут в невероятный водоворот событий, а Скорпионов ждет денежный водопад: гороскоп на 27 января
08:15
Политика
Политолог Ищенко: Украина исчезнет как страна
08:15
Политика
Немецкий политолог Варвик призвал Запад «построить мост» к России
08:08
Армия
Российские военные завершили переброску истребителей Су-35 в Белоруссию
08:02
Общество
Биолог Баранова связала легкое течение COVID-19 при «Омикроне» с вакцинацией
08:00
Политика
Страна только выиграет: как скажутся на России «технологические санкции» США
07:57
Технологии
Функция приема оплаты картой может появиться на iPhone
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пережившая пожар Марина Хлебникова планирует записать новые песни

Общество
Пережившая пожар Марина Хлебникова планирует записать новые песни
instagram.com  /  @marina_hlebnikova_official

Москва, 27 января. Знаменитая певица Марина Хлебникова рассказала о жизни после пожара в квартире и госпитализации. Артистка с сожалением отметила, что работать пока не сможет, но планирует выпустить пару песен.

Артистка, несмотря на трагедию, старается оставаться позитивной, чтобы поскорее поправиться. В голове у нее грандиозные планы по возвращению на сцену, но пока работу она поставила на паузу.

Хлебникова уточнила, что попробовала поработать в студии. По ее словам, голос и связки у нее в хорошем состоянии. Это позволит записать ей новые песни. Артистка сообщила, что готовит две композиции, которые будут сперва представлены на цифровых носителях, а потом исполнительница споет их вживую.

«Когда на сцену пойду, прямо загадывать не хочу», — заявила артистка в разговоре с ведущими радио «Ретро FM».

Пожар в московской квартире знаменитости произошел в середине ноября. Артистка серьезно пострадала и получила многочисленные ожоги. Певица провела в больнице, где восстанавливалась после трагедии, почти два месяца. Звезды выписали 11 января.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Пережившая пожар Марина Хлебникова планирует записать новые песни
пожар музыка хлебникова
Комментировать