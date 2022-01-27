Пользователи Twitter высмеяли премьера Британии за речь о России и Украине

Лондон, 27 января. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к парламенту с его видением ситуации вокруг России и Украины. Его речь была широко обсуждена согражданами.

Политик отметил, что Москва якобы планирует «вторжение», но при этом ее можно образумить дипломатическим путем. Британцы не оценили его высказывание.

«Ему не доверяют ни союзники в Европе, ни президент США. Последнее, чего мы хотим, это охваченного скандалами лидера-дурака, ведущего нас в этот кризис. Уберите его сейчас же», — написал @mikegalsworthy.

Пользователь @MountvSimon отметил, что если британцев Путин пугает больше, чем Джонсон президенты Франции и США Эммануль Макрон и Джо Байден, то они явно следят не за тем. Комментатор @VirtuousTrader призвал премьера принести хотя бы какую-то пользу своей страны перед уходом. Главное, чтобы он не втянул Лондон в войну.

«К нам никакого доверия не осталось у мира. Британские угрозы ничего не стоят», — считает @IBundock.

Ранее Джонсон объявил о намерении пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Лондон готов обратить внимание на любые беспокойства Москвы с помощью дипломатии.