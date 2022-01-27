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Условия жизни 8 млн россиян улучшились благодаря программе развития сел

  /   Обновлено: 27 января 2022 07:43
Общество
Условия жизни 8 млн россиян улучшились благодаря программе развития сел
vk.com  /  Дом традиций

Москва, 27 января. Условия жизни восьми миллионов российских граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, были улучшены по итогам двух лет действия программы комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она также подчеркнула, что данное число составляет 22% от общего количества сельского населения страны. По словам Абрамченко, программа развития сельских территорий стала по-настоящему народной. За счет нее было улучшено жилье, инфраструктура, образование и здравоохранение в российских населенных пунктах, передает телеканал «360».

«За два года улучшены условия жизни восьми миллионов человек, проживающих в 6,5 тысячах сельских населенных пунктов. Это 22% сельского населения нашей страны», — рассказала Абрамченко.

Так, только за прошлый год благодаря данной программе были обновлены 171 школа и детский сад, 152 объекта культуры, 56 спортивных, 42 здравоохранения и 165 объектов коммунальной инфраструктуры. При этом в 76 российских субъектах также были осуществлены 3600 проектов по благоустройству.

Помимо этого, ранее Абрамченко отметила необходимость разработки мер сдерживания роста цен на молочную продукцию. По ее мнению, это вызвано сокращением поголовья, волатильностью рубля, а также зависимостью от иностранных препаратов.

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село вице-премьер сельские жители абрамченко условия жизни развитие сел
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