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Российским энергетикам могут дать льготные кредиты на «зеленую» модернизацию

  /   Обновлено: 27 января 2022 07:41
Экономика
Российским энергетикам могут дать льготные кредиты на «зеленую» модернизацию
pixabay.com

Москва, 27 января. Российским компаниям могут дать льготные кредиты для компенсации издержек на переоборудование энергетических объектов, говорится в письме бюджетного департамента Минприроды в Минпромторг.

Власти обсуждают льготные кредиты на «зеленую» модернизацию для энергетиков, сообщают «Известия». Согласно проекту «Чистый воздух», российские компании должны переоборудовать свои объекты для снижения выбросов. В целом по стране, по оценкам экспертов, на это может потребоваться порядка триллиона рублей, отмечает издание.

Льготные займы позволят повысить эффективность и скорость модернизации ТЭЦ, предприятий и других объектов-загрязнителей, отмечают в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко. Меру также поддержали представители энергобизнеса.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении дополнительных 1,8 миллиарда рублей на реализацию программы «Чистый воздух» в регионах. Регионы могут получить субсидии для приобретения более экологичных видов общественного транспорта и создание инфраструктуры: трамвайных путей и троллейбусных линий.

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экология льготные кредиты зеленая модернизация
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