Медведев назвал задержание хакеров REvil примером позитивного сотрудничества России и США

Москва, 27 января. Россия и США имеют позитивные примеры сотрудничества. К ним относится задержание хакеров из группировки REvil, отметил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев.

Кроме того, отметил он, Россия и США наладили сотрудничество по линии аппаратов Совета безопасности. Политик также выразил надежду, что подобные отношения между двумя странами будут и дальше развиваться. Об этом передает РИА Новости.

«В данном случае мы согласны с позицией американцев, действительно, с киберпреступностью нужно бороться коллективно, потому что она носит транснациональный характер. Неважно, какие граждане участвуют, где они находятся и так далее, потому что мы понимаем, как это все устроено», — отметил Медведев.

По его словам, важно, чтобы партнеры понимали ценность такого сотрудничества. Необходимо также осознавать, что навредить друг другу крайне легко, однако никакой пользы это не принесет ни российской, ни американской стороне.

Ранее Медведев указал на нарушение НАТО обещания не продвигаться к границам России. В связи с этим, отметил он, в данный момент существует реальная угроза национальной безопасности.