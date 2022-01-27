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Медведев рассказал о просьбах США к России по сотрудничеству в сфере кибербезопасности

Политика
Медведев рассказал о просьбах США к России по сотрудничеству в сфере кибербезопасности
Prt Scr youtube.com  /  Правительство России

Москва, 27 января. В сфере кибербезопасности США активно просят о сотрудничестве Россию и сами делятся информацией, сообщил СМИ зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Угрозы в этой сфере «очень большие» и касаются огромного количества людей, отметил Медведев. Все проведенные в данном направлении операции, по его словам, были по сути совместными.

«Они как минимум, в отличие от многих других направлений, здесь активно просят о сотрудничестве, делятся определенной информацией, потому что без этого никак», — подчеркнул заместитель председателя Совбеза России.

Речь идет о хищении, которое связано с данными о кредитных картах и финансовой информации, уточнил Медведев. Если страны не будут делиться такого рода данными, это скажется на гражданах, подчеркнул зампред СБ РФ.

Ранее ФСБ пресекла деятельность группировки хакеров, которые рассылали вирусы с целью вымогательства денежных средств. Предполагается, что киберпреступники могут быть причастны к крупной атаке на компанию Kaseya в США.

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сша медведев кибербезопасность
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