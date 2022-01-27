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Пользователи Telegram раскритиковали Ермака за нежелание вести переговоры с ЛДНР

Политика
Пользователи Telegram раскритиковали Ермака за нежелание вести переговоры с ЛДНР
president.gov.ua

Киев, 27 января. Киев не будет вести прямые переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle заявила, что в ходе встречи советников президентов стран «нормандского формата» будет согласована дата контакта Украины и ЛДНР. Политик опроверг эту информацию, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.

«Тогда зачем ехать? Украина опять отказывается от Минских соглашений», — отметил Серж.

Иван К. призвал власти Украины к референдуму. По его мнению, они должны поинтересоваться, что сограждане думают на этот счет. Все равно вести переговоры с ЛДНР придется, рано или поздно.

«Нет переговоров — нет мира. Войной Донбасс не вернуть», — прокомментировал Леха М.

Ирина Г. подчеркнула, что таким образом Украина потеряет не только Крым, но и Донбасс. Со временем она лишится и собственной государственности, поскольку остальные страны ее разорвут.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что несмотря на то, что Киев якобы ждет нападения со стороны РФ, его основные ударные силы сосредотачиваются на границе с Донбассом. Кроме того, он обратил внимание на «медийную накрутку», которая сопровождает описанную им подготовку к агрессии.

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украина андрей ермак лднр
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