Москва, 27 января. Компания «Газпром» опубликовала данные, согласно которым страны Европы потратили более 70% своих запасов газа из подземных хранилищ. Для ЕС это стало историческим минимумом.

Новость о дефиците газа в Евросоюзе вызвала бурную реакцию в соцсетях. Россияне припомнили, что западные страны не спешат с запуском «Северного потока — 2».

«Какие они милые. У них всего 30% газа в хранилищах осталось, но "Северный поток — 2" лицензируют они только во втором полугодии. Никакой политики? Сомневаюсь», — считает Людмила В.

Марина П. считает, что ЕС не нужно помогать. Его правительство постоянно смешивает Россию с грязью. Теперь они должны научиться жить без газа из РФ.

«Прекрасно! Дальше пусть кизяком топят! Хотели же зеленую энергетику, а мы юго-восточной Азии все объемы продадим», — отмечает Александр Я.

Дмитрий М. уверен, что усилия Европы против «СП-2» того не стоили. Сейчас весь континент стоит на ушах. Однако Евросоюз все равно упрямится и ставит политику США выше своей.

Ранее публицист и журналист Елена Маркосян рассказала, что американские власти боятся запуска «Северного потока — 2». Он может выбить США из Европы и положить конец НАТО.