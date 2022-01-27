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Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе

  /   Обновлено: 27 января 2022 06:54
Политика
Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 27 января. Депутаты Сената парламента Казахстана одобрили поправки в законодательство, касающиеся пожизненного председательства экс-президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и совете безопасности страны.

Данное решение было принято на пленарном заседании верхней палаты. Согласно информации заключения комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам палаты, поправки направили на передачу полномочий председателя АНК и председателя Совбеза президенту страны Касыму-Жомарту Токаеву.

Ранее стало известно, что граждане Казахстана недовольны неприкосновенностью бывшего президента Нурсултана Назарбаева. В республике создали соответствующую петицию.

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Нурсултан Назарбаев Парламент Казахстана пожизненное председательство совбез казахстана
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