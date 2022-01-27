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Читатели Washington Post не считают газ из России оружием против Запада

Политика
Читатели Washington Post не считают газ из России оружием против Запада
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 27 января. Европа не сможет выжить без российского газа, а все иллюзии о спасительном американском СПГ потерпели крах. Об этом сообщило издание Washington Post.

Автор подчеркнул, что в Евросоюзе не все страны имеют единую позицию по Украине. Далеко не все хотят терять голубое топливо из-за Киева, и особенно Германия. Читатели согласились с этим утверждением.

«"Северный поток-2" не увеличивает зависимость Европы от российского газа. Более 40% газа в Европу и так импортируется из России и дополнительные трубопроводы этого не меняют. Так было еще с советских времен», — отметил Active Germ-line Replicator.

Пользователь Noplutocrat призвал сограждан посмотреть правде в глаза. Большая часть населения Германии не хочет вкладывать деньги в Украину. Они видят, что правительство в Киеве ужасно.

«Пока членство в НАТО Украине даже и не предлагается. И Западу не нужно обещать Киеву, что оно когда-либо будет предложено, и уж тем более не в ответ на демонстрацию силы», — подчеркнул tomcinillinois.

Pierre Danger заявил, что народ США не интересует судьба Украины. Тем более они выступают против войны.

Ранее директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью для ФАН заявил, что политические решения на Западе принимают люди, не разбирающиеся в экономике. Благодаря ускоренному принудительному переходу на «зеленую» энергетику в Европе наполовину разрушили промышленность.

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