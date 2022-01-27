Вашингтон, 27 января. Европа не сможет выжить без российского газа, а все иллюзии о спасительном американском СПГ потерпели крах. Об этом сообщило издание Washington Post.

Автор подчеркнул, что в Евросоюзе не все страны имеют единую позицию по Украине. Далеко не все хотят терять голубое топливо из-за Киева, и особенно Германия. Читатели согласились с этим утверждением.

«"Северный поток-2" не увеличивает зависимость Европы от российского газа. Более 40% газа в Европу и так импортируется из России и дополнительные трубопроводы этого не меняют. Так было еще с советских времен», — отметил Active Germ-line Replicator.

Пользователь Noplutocrat призвал сограждан посмотреть правде в глаза. Большая часть населения Германии не хочет вкладывать деньги в Украину. Они видят, что правительство в Киеве ужасно.

«Пока членство в НАТО Украине даже и не предлагается. И Западу не нужно обещать Киеву, что оно когда-либо будет предложено, и уж тем более не в ответ на демонстрацию силы», — подчеркнул tomcinillinois.

Pierre Danger заявил, что народ США не интересует судьба Украины. Тем более они выступают против войны.

Ранее директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью для ФАН заявил, что политические решения на Западе принимают люди, не разбирающиеся в экономике. Благодаря ускоренному принудительному переходу на «зеленую» энергетику в Европе наполовину разрушили промышленность.