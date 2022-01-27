Пользователи «ВКонтакте» разгневаны решением США выслать ракеты Javelin на Украину

Москва, 27 января. Правительство Соединенных Штатов Америки направило на Украину 300 противотанковых ракет Javelin. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Решение Вашингтона вызвало бурную реакцию в соцсетях. Россияне оставили свое мнение через «ВКонтакте».

«Провоцирование конфликтов — основа внешней политики Штатов. Только так они могут продавать оружие и поддерживать на плаву свой нескромный военно-промышленный комплекс», — считает Алексей С.

Ирина Ф. напомнила, что Вашингтон не просто так вывез своих дипломатов. Судя по всему, Донбассу нужно готовиться к провокациям, которые в ближайшее время устроят ВСУ.

«Казахстанскую карту американцам не получилось разыграть, вот они взялись за проверенную украинскую», — поделился своим мнением Владимир П.

Вадим П. считает, что США всяческими методами стараются спровоцировать Россию на конфликт. Им не важно, как это произойдет, через Украину или другую страну.

Ранее в посольстве США в Киеве сообщили, что ситуация с безопасностью на Украине продолжает оставаться непредсказуемой и может ухудшиться. В ведомстве призвали американцев, находящихся на украинской территории, покинуть страну.