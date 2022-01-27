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Медведев назвал предложения России по безопасности не жесткими, но конкретными

Политика
Медведев назвал предложения России по безопасности не жесткими, но конкретными
government.ru  /  Правительство Российской Федерации

Москва, 27 января. Российские предложения по гарантиям безопасности не жесткие, но очень определенные и фиксируют озабоченности страны, заявил СМИ зампред СБ Дмитрий Медведев.

Если Украина вступит в НАТО, на границе России появится «новая военная база» и новые виды ударных вооружений, отметил Медведев. По его словам, это «уже даже не Польша».

«В этом смысле речь идет о том, что мы попадаем в очень сложное геополитическое положение, мы же не можем этого не учитывать. С этим и связаны документы, которые были сформулированы и переданы американцам», — цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Никонов сообщил, что ответ запада на инициативы России по гарантиям безопасности имеет однозначный отрицательный характер. При таком раскладе событий партнеры в ближайшем будущем будут «узнавать» ответы России, в том числе поставки оружия ДНР и ЛНР, заявил парламентарий.

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украина нато медведев
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