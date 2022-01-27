Медведев озвучил возможные последствия отказа США от гарантий безопасности

Москва, 27 января. Положение дел осложнится в случае отказа США в предоставлении России гарантий безопасности. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В интервью ведущим российским СМИ Медведев не стал рассказывать, какие действия может предпринять Москва при таком развитии событий.

«Такие планы никогда не раскрываются. Эти решения принимает президент. Естественно, что это очень осложнит общую ситуацию», — цитирует РИА Новости зампредседателя СБ.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев охарактеризовал сложившуюся с США и НАТО ситуацию по гарантиям безопасности фразой «отступать некуда, позади Москва».