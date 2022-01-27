Медведев назвал договоренности по гарантиям безопасности способом избежать войны

Москва, 27 января. Единственной возможностью избежать войны являются договоренности по гарантиям безопасности, однако есть масса людей, которые зарабатывают и спекулируют на эскалации.

Зампредседателя СБ Дмитрий Медведев рассказал, как можно избежать войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Здесь очевидно, что самая главная и единственная возможность – это именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных», — сказал Медведев.

Ранее Медведев не стал говорить о действиях России в случае отказа США предоставлять гарантии. Он отметил, что Москве они нужны, чтобы устранить сформированные в настоящее время очевидные угрозы, а при достижении договоренностей документ должен носить обязательный характер.