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Медведев: НАТО нарушила обещание о непродвижении к границам России

Политика
Медведев: НАТО нарушила обещание о непродвижении к границам России
vk.com  /  Дмитрий Медведев

Москва, 27 января. Обещания НАТО не продвигаться к границам России были не исполнены, ведь Альянс уже близок к красным линиям. Об этом заявил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев.

Сейчас, отметил он, страны НАТО прикрываются заявлениями о том, что они ничего не подписывали. Однако заверения давались, и все знают, когда это было и кому. Об этом передает РИА Новости.

«Обещали не продвигаться, допустим, на территорию бывшего Советского Союза? Обещали. В разговорах, приватно, так, сяк. Ничего не исполнили. А сейчас уже лезут совсем прямо на наши границы», — отметил Медведев.

По словам зампредседателя СБ, сейчас уже важно то, что речь может пойти не об Украине или другой стране, а о России, так как существует реальная угроза национальной безопасности. По словам Медведева, красные линии, о которых говорил президент Владимир Путин, близки как никогда.

Ранее зампредседатель СБ сообщил, что действия РФ в случае невыполнения гарантий безопасности не будут раскрыты. Он также отметил, что документ о достижении договоренностей должен носить обязательный характер.

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