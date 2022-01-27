Медведев предупредил о возможности размещения оружия стран НАТО на Украине

Москва, 27 января. На территории Украины могут разместить вооружение, прикрываясь двусторонними договоренностями Киева с одной из стран НАТО, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что гарантировать «непродвижение НАТО» очень важно. Однако, на его взгляд, должны быть даны гарантии безопасности «другого порядка». Украина может не вступать в НАТО, но на ее территории могут появиться ударные виды вооружений, подчеркнул Медведев.

«Можно на основании двусторонних соглашений поставить те же самые ударные виды вооружений, ракеты те же самые, на территории Украины или какой-либо другой страны», — цитирует зампреда Совбеза РИА Новости.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее сообщил, что блок увеличивает собственную боеготовность и присутствие, включая регионы Черного и Балтийского морей. По его словам, НАТО при этом предлагает Москве переговоры и надеется на деэскалацию на украинской территории.