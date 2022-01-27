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Медведев: Россия практически исчерпала границы отступления

Политика
Медведев: Россия практически исчерпала границы отступления
Prt Scr youtube.com  /  Правительство России

Москва, 27 января. Сложившуюся с США и НАТО ситуацию по гарантиям безопасности можно охарактеризовать фразой «отступать некуда, позади Москва», заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, Россия практически исчерпала границы отступления, передает РИА Новости.

«Знаете, как принято говорить, «отступать некуда, позади Москва». В данном случае и по гарантии безопасности», — пояснил Медведев.

Он также напомнил, что и президент России Владимир Путин отмечал, что Москва шла на добросовестное развитие отношений с НАТО, но не была услышана.

Медведев также подчеркнул, что гарантии направлены на устранение очевидных угроз, сформировавшихся на сегодняшний день. Они должны быть закреплены документально, а также носить обязательный характер.

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