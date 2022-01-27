Медведев не стал говорить о действиях России в случае отказа США предоставлять гарантии

Москва, 27 января. Решение Белого дома отказать России в предоставлении гарантий безопасности может значительно осложнить общую ситуацию, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Однако подробных планов действий Москвы при подобном решении Вашингтона Медведев не озвучил по двум причинам, передает РИА Новости.

«Во-первых, такие планы никогда не раскрываются. Во-вторых, эти решения принимает президент, он же верховный главнокомандующий», — уточнил зампред.

Ранее сенатор Владимир Джабаров сообщил, что Россия предоставит США ответ на документ по гарантиям безопасности в течение нескольких дней.