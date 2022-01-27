Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 06:52
06:42
Политика
Читатели Washington Post не считают газ из России оружием против Запада
06:41
Политика
Пользователи «ВКонтакте» разгневаны решением США выслать ракеты Javelin на Украину
06:31
Политика
Медведев назвал предложения России по безопасности не жесткими, но конкретными
06:28
Политика
Медведев озвучил возможные последствия отказа США от гарантий безопасности
06:25
Политика
Медведев назвал договоренности по гарантиям безопасности способом избежать войны
06:23
Политика
Медведев: НАТО нарушила обещание о непродвижении к границам России
06:21
Политика
Медведев предупредил о возможности размещения оружия стран НАТО на Украине
06:20
Политика
Медведев: Россия практически исчерпала границы отступления
06:17
Политика
Медведев не стал говорить о действиях России в случае отказа США предоставлять гарантии
06:15
Политика
Медведев указал на обязательный характер документа по гарантиям безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Медведев не стал говорить о действиях России в случае отказа США предоставлять гарантии

  /   Обновлено: 27 января 2022 06:33
Политика
Медведев не стал говорить о действиях России в случае отказа США предоставлять гарантии
vk.com  /  Дмитрий Медведев

Москва, 27 января. Решение Белого дома отказать России в предоставлении гарантий безопасности может значительно осложнить общую ситуацию, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Однако подробных планов действий Москвы при подобном решении Вашингтона Медведев не озвучил по двум причинам, передает РИА Новости.

«Во-первых, такие планы никогда не раскрываются. Во-вторых, эти решения принимает президент, он же верховный главнокомандующий», — уточнил зампред.

Ранее сенатор Владимир Джабаров сообщил, что Россия предоставит США ответ на документ по гарантиям безопасности в течение нескольких дней.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Медведев не стал говорить о действиях России в случае отказа США предоставлять гарантии
сша медведев гарантии безопасности
Комментировать