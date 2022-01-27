Медведев указал на обязательный характер документа по гарантиям безопасности

Москва, 27 января. Российская Федерация нуждается в гарантиях безопасности, поэтому в случае достижения договоренностей по ним необходимо согласовать обязательный характер документа, сообщил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев заявил.

По его словам, гарантии направлены на устранение очевидных угроз, сформировавшихся на сегодняшний день. Медведев отметил, что они должны быть закреплены документально, а также носить обязательный характер.

«Мы понимаем, что и обязательный документ не является гарантией, была масса случаев в истории, когда договоры разрушались, начинались, к сожалению, войны и так далее. Но это все-таки серьезная юридическая база. С этим связан такой подход, мне кажется», — добавил зампредседателя СБ.

Ранее стало известно, что Россия предоставит США ответ на документ по гарантиям безопасности в течение нескольких дней. Об этом сообщил сенатор Владимир Джабаров.