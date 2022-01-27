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Министр обороны Канады Ананд посетит Украину в ближайшее время

Политика
Министр обороны Канады Ананд посетит Украину в ближайшее время
Prt Scr youtube.com  /  GoFly

Оттава, 27 января. Глава минобороны Канады Анита Ананд в предстоящие дни отправится с рабочим визитом в Латвию и Украину.

Канада сохраняет приверженность поддержке армии Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо на пресс-конференции.

«Наша сохраняющаяся приверженность операции «Объединитель» гарантирует поддержку со стороны вооруженных сил Канады армии Украины, чтобы та могла защищать свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность. Министр Ананд в ближайшие дни посетит с визитом Латвию и Украину», — сказал он.

Канада в рамках поддержки Украине нарастит свое военное присутствие в стране на 60 человек к уже имеющимся 200. Со временем Трюдо планирует увеличить канадский контингент до 400 человек. Кроме того, Канада будет отправлять Киеву нелетальное оружие и оказывать поддержку в борьбе с кибератаками.

Ранее сообщалось, что глава минобороны Великобритании Бен Уоллес в скором времени намерен отправиться в Москву на переговоры с российским министром обороны Сергеем Шойгу. В последний раз стороны встречались в 2013 году в Лондоне.

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