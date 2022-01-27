CBS: США решили пока не вводить санкции против Путина

Вашингтон, 27 января. Белый дом решил пока не вводить санкции в отношении президента России Владимира Путина, так как это создало бы «технические трудности», сообщает со ссылкой на источники телеканал CBS.

США могут ввести санкции в отношении российского лидера, но Белый дом на данный момент решил этого не делать, заявил источник телеканала. Такое решение он объяснил возможными техническими сложностями. Например, попавшему под санкции будет трудно координировать действия с партнерами и путешествовать.

«Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности», — отметила корреспондент телеканала.

Ранее Bloomberg сообщил, что президент США Джо Байден допустил возможное введение санкций лично против Путина в случае конфликта вокруг Украины.