Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 06:52
06:42
Политика
Читатели Washington Post не считают газ из России оружием против Запада
06:41
Политика
Пользователи «ВКонтакте» разгневаны решением США выслать ракеты Javelin на Украину
06:31
Политика
Медведев назвал предложения России по безопасности не жесткими, но конкретными
06:28
Политика
Медведев озвучил возможные последствия отказа США от гарантий безопасности
06:25
Политика
Медведев назвал договоренности по гарантиям безопасности способом избежать войны
06:23
Политика
Медведев: НАТО нарушила обещание о непродвижении к границам России
06:21
Политика
Медведев предупредил о возможности размещения оружия стран НАТО на Украине
06:20
Политика
Медведев: Россия практически исчерпала границы отступления
06:17
Политика
Медведев не стал говорить о действиях России в случае отказа США предоставлять гарантии
06:15
Политика
Медведев указал на обязательный характер документа по гарантиям безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

CBS: США решили пока не вводить санкции против Путина

Политика
CBS: США решили пока не вводить санкции против Путина
flickr.com  /  Sarah Sampsel

Вашингтон, 27 января. Белый дом решил пока не вводить санкции в отношении президента России Владимира Путина, так как это создало бы «технические трудности», сообщает со ссылкой на источники телеканал CBS.

США могут ввести санкции в отношении российского лидера, но Белый дом на данный момент решил этого не делать, заявил источник телеканала. Такое решение он объяснил возможными техническими сложностями. Например, попавшему под санкции будет трудно координировать действия с партнерами и путешествовать.

«Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности», — отметила корреспондент телеканала.

Ранее Bloomberg сообщил, что президент США Джо Байден допустил возможное введение санкций лично против Путина в случае конфликта вокруг Украины.

Вернуться назад
Все новости / Политика / CBS: США решили пока не вводить санкции против Путина
санкции путин сша
Комментировать