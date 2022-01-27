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Фильм Mortal Kombat получит продолжение

Шоу-бизнес
Фильм Mortal Kombat получит продолжение
Prt Scr youtube.com/SEIDO

Лос-Анджелес, 27 января. Экранизация игры «Мортал Комбат» 2021 года получит сиквел. Студии New Line CInema и Warner Bros. займутся его разработкой. Сценарий напишет Джереми Слейтер, который работал над сюжетом сериала «Лунный рыцарь» от Marvel Studios.

Популярная франшиза файтингов получила перезапуск в 2021 году. Она получила неоднозначные отзывы, хотя фанаты вселенной «Смертельной битвы» оставили преимущественно положительные оценки. Об этом пишет ScreenRant.

Концовка киноленты напрямую указывало на продолжение. Вопросы вызывала только финансовая успешность. Фильм получил гибридный релиз. В кинотеатрах он собрал небольшую кассу, но на стриминговой площадке HBO Max он пользовался популярностью. Это побудило студию Warner Bros. выпустить сиквел.

Фильм Mortal Kombat получит продолжение
Prt Scr youtube.com / WarnerBrosIndia

Источники сообщают, что пока официально подтвержден только сценарист Джереми Слейтер. Что касается каста актеров и режиссерского кресла, то им нужно переподписать свои контракты для участия в съемочном процессе. Дата релиза в настоящее время неизвестна.

Ранее актриса Лия МакХью рассказала о своем знакомстве с коллегой по киновселенной Marvel Томом Холландом. Артист произвел на нее впечатление.

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кино mortal kombat Смертельная Битва
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