Foreign Policy сообщило о начале организации «народного сопротивления» на Украине

Киев, 27 января. Минобороны Украины начало организацию «народного сопротивления» на случай «нападения России».

Украина планирует создать бригады в регионах и крупных городах, которые будут защищать фланги страны. Обучением займутся силы специального назначения. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на план украинцев.

«Министерство обороны Украины начало интенсивно планировать организацию народного сопротивления новому российскому вторжению», — говорится в материале.

Россия в свою очередь не раз отрицала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». Москва подчеркивает, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о провокациях украинских военных на линии соприкосновения в Донбассе. Он сообщил, что ополченцы контролируют ситуацию по всей линии соприкосновения. Традиционно активность ВСУ проявляется на южном направлении — в районе Донецка и Горловки.