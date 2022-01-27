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Кива указал на планы Запада втянуть Украину в кровопролитную войну

Политика
Кива указал на планы Запада втянуть Украину в кровопролитную войну
facebook.com  /  Илья Кива

Киев, 27 января. Запад намерен втянуть Украину в кровопролитную войну, поэтому активизировал в страну поставки летального оружия.

Страны Запада «системно стравливают славянские народы», а поставки оружия Украине лишь раздражают ситуацию. Об этом рассказал депутат Верховной рады Илья Кива в своем Telegram-канале.

«Чем больше мы славяне друг друга на тот свет отправим, тем им от этого лучше», — написал он.

Кива добавил, что такие действия приведут к окончательному расколу Украины и огромным жертвам среди мирных граждан. Все происходящее парламентарий называет адом, в котором «украинцы будут гореть заживо».

Ранее замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что поставки американского оружия на территорию Украины являются «военным удушением» Донбасса. Он сообщил, что действия США и Украины противоречат Минским соглашениям, поскольку американская сторона вооружает восточноевропейскую страну, в отличие от Донбасса.

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запад оружие кива
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